В Академии легкой атлетики‍ нашли нарушений на 26 миллионов рублей

Некоторые нарушения уже удалось устранить.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила многочисленные нарушения в хозяйственно-финансовой деятельности Академии легкой атлетики, а также ее учредителя - Комитета по физической культуре и спорту.

В ходе проверки обнаружено более 90 нарушений на общую сумму 26,8 млн рублей. Потери бюджета Петербурга превысили 17 млн рублей - эти средства были выделены академии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, которые комитет необоснованно включил в госзадание отмечают представители надзорного ведомства

Инспекция КСП обнаружила факты грубых нарушений в бухгалтерских отчетах и требованиях в проведении инвентаризации.Установлено, что в 2016 году Академия даже проводила медицинскую деятельность, не имея на то законного обоснования. Реализация данной деятельности повлекла за собой расходы в размере четырех миллионов рублей.

Результате проверки КСП представлены в ходе собрания чиновников Смольного во главе с вице-губернатором Владимиром Кирилловым. В отношении организации, допустившей нарушения, предприняты меры воздействия. Частично проблемы устранены.

Фото: Piter.tv