КПС проверит куда тратит миллиарды рублей Горэлектротранс

Проверка началась в понедельник, 29 октября, завершится она 1 февраля 2019 года.

Инспекторы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга с понедельника начали проверять финансовую деятельность ГУП "Горэлектротранс". Возглавляет данную проверку аудитор КСП Константин Желудков.

Ежегодный бюджет предприятия более 12 миллиардов рублей. Ревизоры будут оценивать насколько организация эффективно тратит деньги, которые выделяют из регионального бюджета. Просмотрят во время проверки и госконтракты, которые были заключены с Горэлектротрансом с 2016 по 2018 год. Проверка закончится 1 февраля 2019 года.

Горэлектротранс занимается перевозкой пассажиров Санкт-Петербурга на троллейбусах и трамваях.

Ранее на Piter.TV: На проспекте Солидарности‍ трамвай сошел с рельсов.

Фото: pixabay