КСП нашла нарушения в МО Сампсониевское на 60 миллионов рублей

Проверка проходила с 25 июля по 31 августа.

Контрольно-счётная палата Петербурга подвела итоги проверки МО "Сампсониевское". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой руководил аудитор Юрий Шутов. С 25 июля по 31 августа он выявил нарушения более чем на 60 миллионов рублей.

Во время ревизии были проанализированы финансовые документы и контракты, заключённые в 2016-2018 годах. Инспекторы обнаружили более 110 нарушений более чем на 60 млн рублей. Допущенные нарушения повлекли потери местного бюджета в размере 16 млн рублей. Основная сумма этих трат приходится на контракты в области благоустройства и досуговых мероприятий. КСП по Петербургу.

Среди нарушений нашли траты на благоустройство пруда на углу Лесного проспекта и Институтского переулка и создание в нём искусственного острова. Отметим, что пруд не является собственностью муниципалитета. В 2017 году власти округа заключили документ на 3 миллиона рублей на внедрение приложения "Сампсониевское – округ на ладони". Во время проверки установили, что приложение содержит устаревшую информацию. В 2016 году администрация потратила почти 8 миллионов рублей на 50-минутный документальный фильм "Выборгская сторона". В итоге его показали зрителям только четыре раза и его посмотрели 1200 человек.

КСП также нашла нарушения, связанные с бухгалтерским учетом, применением бюджетной классификации, и также нарушения закона в сфере управления и распоряжения собственностью муниципалитета.

Ранее сообщалось, что КСП нашла в МО Комарово нарушений на 16 млн рублей.

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