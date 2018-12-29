КСП инициировало проверку "Бюро судебно-медицинской экспертизы"

Контрольно-счетная палата по Санкт-Петербургу проверяет хозяйственно-финансовую деятельность "Бюро судебно-медицинской экспертизы". О начале проверки сообщает пресс-служба КСП.
Отметим, что контролем за аудитом занимается сотрудник надзорного ведомства Константин Желудков. Изучение деятельности организации затронет закупку и предоставление платных услуг учреждением, а также использование бюджетных средств и исполнение государственных заданий.
В рамках проверки эксперты изучат документацию Комитета по здравоохранению, относящуюся с подведомственной компании.
Отметим, что "Бюро судебно-медицинской экспертизы" располагается в 10 доме по Екатерининскому проспекту. Оно занимается различными лабораторными исследованиями и химико-токсикологической экспертизой. Работа аудиторов завершится к 6 марта 2019 года.
Напомним, что КСП организует в Петербурге более 40 проверок.
Фото: Piter.tv
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