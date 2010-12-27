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КРТИ: достройка Фрунзенского радиуса не потребует корректировки бюджета
Сегодня, 20:07
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TretyakovaS

КРТИ: достройка Фрунзенского радиуса не потребует корректировки бюджета

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Предположительно, новые станции фиолетовой линии метро откроются в августе текущего года.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что достройка Фрунзенского радиуса не потребует корректировки бюджета Северной столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно плану, новые станции фиолетовой линии метро откроются в августе текущего года.  

Напоминаем, что станции фиолетовой линии должны были открыться еще в декабре 2018 года, но компания "Метрострой" сорвала срок ввода в эксплуатацию. Власти Петербурга хотели разорвать контракты с компанией, но было принято решение закончить работы. 

В феврале врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Эдуарду Батанову обеспечить ввод новых станций Фрунзенского радиуса до конца этого года.

Теги: метро, метро петербурга, метрострой, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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