КРТИ: достройка Фрунзенского радиуса не потребует корректировки бюджета

Предположительно, новые станции фиолетовой линии метро откроются в августе текущего года.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что достройка Фрунзенского радиуса не потребует корректировки бюджета Северной столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно плану, новые станции фиолетовой линии метро откроются в августе текущего года.

Напоминаем, что станции фиолетовой линии должны были открыться еще в декабре 2018 года, но компания "Метрострой" сорвала срок ввода в эксплуатацию. Власти Петербурга хотели разорвать контракты с компанией, но было принято решение закончить работы.

В феврале врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Эдуарду Батанову обеспечить ввод новых станций Фрунзенского радиуса до конца этого года.