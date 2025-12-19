КПО "Островский" под Петербургом получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Производительность предприятия составит до 600 тыс. тонн перерабатываемых отходов ежегодно, утилизация охватит объем до 360 тыс. тонн в год.

Пресс-служба Смольного сообщила о получении разрешения на запуск мусороперерабатывающего комплекса "Островский". Строительство комплекса завершено, и в первом квартале 2026 года начнутся мероприятия по подготовке объекта к эксплуатации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что реализация проекта соответствует поручениям президента России Владимира Путина о формировании экономики замкнутого цикла. Согласно плану, к 2030 году город должен достичь стопроцентной переработки твердых бытовых отходов.

В 2025 году Санкт-Петербург перевыполнил показатели федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" по обработке отходов и снижению доли захоронения ТКО. В 2024 году мы модернизировали действующий комплекс на Волхонке. Уже в первом квартале 2026 года запустим в эксплуатацию КПО "Островский", построенный в Выборгском районе Ленинградской области. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Финансирование строительства осуществлялось совместно правительством РФ, администрацией Петербурга и Российским экологическим оператором ("Росэко"). Особое внимание уделялось соблюдению норм экологической безопасности. При проектировании были приняты специальные меры, предотвращающие распространение неприятных запахов и выбросов газа в окружающую среду. Прием отходов, сортировка, производство компоста и очистка дождевых вод расположены внутри герметичных помещений.

Производительность предприятия составит до 600 тыс. тонн перерабатываемых отходов ежегодно, утилизация охватит объем до 360 тыс. тонн в год. Работа комплекса обеспечит создание более тысячи новых рабочих мест.

Фото: Правительство Петербурга