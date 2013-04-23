Строительство КПО "Островский" в Ленобласти завершат к концу 2025 года

На строительной площадке ведутся работы по возведению производственных зданий, среди которых сортировочный комплекс и цех компостирования.

Строительство комплекса по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области идет полным ходом, завершение работ запланировано на декабрь 2025 года. Предполагается, что объект начнет функционировать в начале 2026 года, инфромирует пресс-служба АО "Невский экологический оператор".

Сейчас на строительной площадке ведутся работы по возведению производственных зданий, среди которых сортировочный комплекс и цех компостирования. Одновременно осуществляется укладка изоляционного слоя из кембрийской глины для последующего размещения неперерабатываемых отходов.

Наша задача – оперативно ввести в эксплуатацию данное предприятие для обеспечения бесперебойного функционирования системы обращения с ТКО. Также мы очень надеемся, что открытие комплекса даст экономический импульс с появлением новых рабочих мест на самом КПО и привлечет дополнительные ресурсы и инвестиции в данный район. Возникнут новые возможности для бизнеса, связанного с обслуживанием комплекса (транспортировка, логистика, поставка материалов), что приведет к созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях Екатерина Горшкова, генеральный директор АО "Невский экологический оператор"

Ранее мы сообщили о том, что рынок труда в Ленобласти вырос почти на 40% за год.

Фото: АО "Невский экологический оператор"