КНР остается одним из главных экономических партнеров Петербурга

Экспорт из Петербурга составил 10 миллиардов долларов, импорт — 8 миллиардов.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Низами Мамишев рассказал "Петербургскому дневнику", что Китай на сегодняшний день является лидером по объему товарооборота с Северной столицей. За первые девять месяцев 2024 года двусторонний товарооборот достиг 18 миллиардов долларов.

Экспорт из Петербурга составил 10 миллиардов долларов, импорт — 8 миллиардов. Основные товары включают продукцию машиностроения, автомобильные запчасти, аккумуляторы и прочее.

Мамишев также отметил, что китайских партнеров особенно привлекает продукция пищевой промышленности Санкт-Петербурга.

Сегодня уже сотни предпринимателей и десятки предприятий активно взаимодействуют с регионами Китая. Открытие в этом году в Петербурге новых информационных и деловых центров КНР поможет усилить сотрудничество.

Фото: Pxhere