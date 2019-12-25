ККИ разобрался с незаконными торговыми точками в девяти районах Петербурга

От лотков и киосков освободили 24 земельных участка.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) пресекли деятельность уличных торговцев. Продавцов с овощами и фруктами в течение недели обнаружили в девяти районах города, рассказали в пресс-службе комитета.

Большинство нарушений оказались связаны с незаконным размещением на улицах киосков, столов и лотков с продуктами, торговцев выявляли у станций метро "Пролетарская", "Елизаровская", "Озерки", а также на 14 разных улицах и проспектах. В нескольких случаях сотрудникам ККИ пришлось применить рабочую силу и демонтировать незаконные киоски и павильоны. В ходе проверки были изъяты автолавки с мороженым и услугами по изготовлению государственных регистрационных знаков. Также нелегальный торговый павильон площадью 40 "квадратов" нашли у Суздальского озера на территории пляжа. Владелец точки, чей договор аренды просрочился, просто переехал с одного на место на другое, хотя на это не было законных оснований. Объект также демонтировали.

Всего от точек стихийной торговли освободили 24 земельных участков, торговое оборудование изъяли и составили 22 административных протокола. В ККИ напомнили, что уличные торговцы отклоняются от налоговых отчислений и установленных законом платежей, а также не всегда могут продать действительно качественную продукцию из-за отсутствия документации.

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Фото: пресс-служба ККИ