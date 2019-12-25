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ККИ сносит нелегальный стройгородок на Московском шоссе
Сегодня, 16:59
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ККИ сносит нелегальный стройгородок на Московском шоссе

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11 тысяч "квадратов" занимались бытовками незаконно.

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) 5 марта начал освобождать участок земли, незаконно занятый под строительный городок. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Вагончики рабочих расположились вместе с кабинами биотуалетов и кучами стройматериалов у дома №19 по Московскому шоссе, где ведется строительство многоквартирного ЖК. 11 тысяч квадратных метров рядом были заняты бытовками без необходимых документов. Работы комплекса вела компания ООО "РМ-Строй", но на требование освободить участок в срок никто не отреагировал.

Землепользователя привлекут к административной ответственности.

Днем раньше местные жители попытались помешать чиновникам сносить гаражи на Стародеревенской улице.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, строительный городок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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