В Петербурге запретят размещать торговые точки ближе 100 метров от метро

КИО ввел поправки в постановление, в которых указано, что размещать торговые точки разрешено не ближе 100 метров от станции метро.

В Санкт-Петербурге комитет имущественных отношений принял решение запретить торговые точки, которые расположены ближе 100 метров от метро.

Постановление контролирует размещение павильонов, ларьков и автолавок. На сегодняшний день разрешено размешать любую торговлю на расстоянии 50 метров от метро, однако есть некоторые исключения. Не запрещается размещение торговых точек по розничной продаже цветов, театральных билетов, периодических изданий, билетов на общественный транспорт и по оказанию информационных услуг.

Поправки в новом постановлении разрешает торговлю в 100 метрах от здания метро. То же самое касается исключений, указанных ранее. Вице-губернатор Михаил Мокрецов объяснил, что новшества введены для соответствия требованиям антитеррористической защищенности станций метро. Дата вступления поправок в силу пока неизвестна.