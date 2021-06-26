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КИО расширил функционал Личного кабинета арендатора
Сегодня, 12:59
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КИО расширил функционал Личного кабинета арендатора

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Для подачи заявления необходимо быть авторизованным пользователем на портале Госуслуг.

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга добавил новый функционал в Личный кабинет арендатора на своем сайте. Теперь пользователи могут подать заявление на заключение договора на размещение объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Также можно подать заявление о проведении аукциона на право заключения такого договора для объектов, размещение которых возможно по итогам аукциона.

Для подачи заявления необходимо быть авторизованным пользователем на портале Госуслуг. Для тех, кто предпочитает подавать документы в бумажном виде, есть возможность сделать это лично в Управлении по выдаче разрешений на использование земель в Невской Ратуше. Прием документов проводится один раз в месяц. Возможность подачи заявлений через ящик для корреспонденции сохранится до 1 октября 2024 года.

Фото: Pxhere

Теги: кио, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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