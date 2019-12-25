КИО сдает в аренду нежилые помещения в Кронштадте без проведения торгов

Получить преференции могут представители малого и среднего бизнеса.

Комитет имущественных отношений готов сдать в аренду нежилые помещения в Кронштадте без проведения торгов в порядке государственной преференции. Некоторые из них находятся на территории "Крепости Кронштадт", сообщила пресс-служба ведомства.

Шесть зданий расположены по адресу Кронштадтское шоссе, 7в, литера А, Б, В, Д, Е и Ж. Площадь объектов составляет от 29,5 до 670,7 кв. метров.

На преференцию могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере социального предпринимательства, инноваций и промышленного производства, ремесленной деятельности, предоставляют гостиничные услуги. Имущественная поддержка предусмотрена госпрограммой "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге". Предварительного согласования антимонопольного органа не требуется.

Пользоваться помещениями могут только те организации, с которыми заключен договор аренды. Кроме того, нельзя менять цель использования госимущества.

Все адреса объектов можно найти здесь.

Фото: citywalls.ru