КИО перестанет судиться с бизнесменами по поводу временных перепланировок

Руководство Комитета признала данную практику неэффективной.

В Комитете по имущественным отношениям планируют отказаться от проведения судебных заседаний в вопросах временных планировок помещений. Связываться с местными предпринимателями относительно нарушения законодательства будут четыре представительства, созданные ведомством. Они будут отвечать за договоры по аренду городского имущества, за размещение нестационарных торговых объектов.

Глава КИО Валерий Калугин отметил, что практика судов признана неэффективной. На данный момент ведутся некоторые судебные процессы, но по словам чиновника, они не принесут существенных результатов.

Суды часто финансовые требования, которые мы выдвигаем, уменьшают в разы, и получается, что мы сумасшедшее время отнимаем и у судов, и у нас, а при этом финансового результата, какого мы хотим, мы не добиваемся, его надо добиваться до судов объясняет специалист

В ближайшее время комитет собирается упростить процедуру узаконивания временных перепланировок, которые проводят бизнесмены на арендованных городских участках. При смене предпринимателя, специальная комиссия будет проводить осмотр территории и составлять акт освидетельствования.

Фото: Piter.tv