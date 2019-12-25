KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

В основу сценария лягут реальные истории из жизни курьеров.

В России снимут сериал про жизнь курьеров. Онлайн-кинотеатр KION и онлайн-платформа Ozon уже начали подготовку совместного проекта.

Работа и приключения курьеров — это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций в нашей жизни. Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION

В основу сюжета лягут интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки. Производством сериала займется кинокомпания "Пиманов и партнеры".

Фото: KION