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KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров
Сегодня, 16:25
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KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

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В основу сценария лягут реальные истории из жизни курьеров.

В России снимут сериал про жизнь курьеров. Онлайн-кинотеатр KION и онлайн-платформа Ozon уже начали подготовку совместного проекта.

Работа и приключения курьеров — это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций в нашей жизни.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION

В основу сюжета лягут интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки. Производством сериала займется кинокомпания "Пиманов и партнеры".

Фото: KION

Теги: курьеры ozon, сериал
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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