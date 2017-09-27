Знаменитые советские мультфильмы покажут в кино

Первыми зрители увидят "Конька - Горбунка" и "Снежную королеву".

В этом году "Союзмультфильм" начал программу по реставрации золотой коллекции мультфильмов В библиотеке студии хранится около 1,5 тысяч лент, многие из них сняты более 70 лет назад. Художники планируют восстанавливать по четыре-пять фильмов в год. Стоимость оцифровки одной ленты - более полутора миллионов рублей. Всего в золотом фонде студии около 30 знаменитых мультфильмов, которые можно показать зрителям не один раз.

- Реставрация мультфильмов - научный процесс, так как за время хранения в некоторых моментах утратилась цветность, где-то исчезли целые монтажные куски, и историки кино восстанавливают по монтажным листам и копиям ленты оригинал,

- сказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

Первым зрителям покажут восстановленный мультфильм "Конек‑Горбунок" Ивана Иванова-Вано. Он вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. Немного позднее зрители увидят "Снежную королеву", появившуюся спустя 10 лет. Этот мультфильм получил множество премий международных кинофестивалей.

Фото: официальная группа "Союзмультфильм" ВКонтакте.