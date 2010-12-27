В честь 100- летнего юбилея "Ленфильма" горожанам покажут знаменитые киноленты

Петербуржцам также расскажут о том, как создавались знаменитые картины.

В честь столетнего юбилея киностудия подготовила программу, которую назвала "Ленфильм. Первый век". Информацию о кинопоказах разместили на сайте киностудии.

В понедельник 30 апреля на "Ленфильме" покажут ленты из "Золотой коллекции". Петербуржцам также расскажут о том, как создавались знаменитые картины. Перед каждым сеансом покажут "фильм о фильме".

В 10 часов утра на киностудии начнется показ сказки по повести Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч". В 12.20 зрителям покажут комедию "Полосатый рейс". Днем, в 14.50 на Ленфильме будет идти фильм "Чапаев", а вечером в 17.20 начнется "Человек-амфибия". В конце дня петербуржцы смогут увидеть фильм "Начало". Кинокартина начнется в 19.50. Вход на показы свободный, но всем желающим необходимо заранее на сайте "Ленфильма".

Напомним, что 30 апреля 1918 года основали "Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун". В советское время эта дата считалась Днём Рождения "Ленфильма". Известное название киностудия получила позже – в 1934 году.

Фото: ВКонтакте.