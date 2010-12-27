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В честь 100- летнего юбилея "Ленфильма" горожанам покажут знаменитые киноленты
Сегодня, 9:50
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alexandra08
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В честь 100- летнего юбилея "Ленфильма" горожанам покажут знаменитые киноленты

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Петербуржцам также расскажут о том, как создавались знаменитые картины.

В честь столетнего юбилея киностудия подготовила  программу, которую назвала "Ленфильм. Первый век".  Информацию о кинопоказах разместили на сайте киностудии.

В понедельник 30 апреля на "Ленфильме" покажут ленты из "Золотой коллекции". Петербуржцам также расскажут о том, как создавались знаменитые картины.  Перед каждым сеансом покажут "фильм о фильме".

В 10 часов утра на киностудии начнется показ  сказки по повести Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч". В 12.20 зрителям покажут комедию "Полосатый рейс".  Днем, в 14.50 на Ленфильме будет идти  фильм "Чапаев", а вечером в 17.20 начнется "Человек-амфибия". В конце дня петербуржцы смогут увидеть фильм "Начало". Кинокартина начнется в 19.50. Вход на показы свободный, но всем желающим необходимо заранее на сайте "Ленфильма".

Напомним, что 30 апреля 1918 года основали "Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун". В советское время эта дата считалась Днём Рождения "Ленфильма". Известное  название киностудия получила  позже – в 1934 году. 

Фото: ВКонтакте.

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Категории: Новости СПб Культура Кино

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