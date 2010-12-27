КХЛ: стали известны все пары плей-офф и расписание игр

В КХЛ начались игры плей-офф сезона 2017-2018.

Сезон КХЛ 2017-2018 годов станет юбилейным. Уже в десятый раз команды сразятся за главный приз - Кубок Гагарина.

Напомним, что в плей-офф (или соревнованием на выбывание) участвуют 16 лучших команд России, Европы и Китая. Они выбираются среди победителей игр в “Западной” и “Восточной” конференциях. Из каждой по 8 лучших клубов выходят в плей-офф турнира. Среди каждой из конференций выбираются четверть, полу и финалисты. За Кубок Гагарина сражаются по одной лучшей команде со стороны "Востока" и "Запада".

Участники чемпионата КХЛ сезона 2017-2018 годов

В отборочных турнирах играли 27 команд. Иностранными представителями лиги стали хоккейные клубы Белоруссии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Словакии и Китая.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2017-2018 сезона

Первые матчи плей-офф 2017-2018 пройдут третьего марта. Piter.tv публикует полное расписание игр.





Кто соперник СКА в плей-оффе КХЛ 2017-2018

В этом году петербургский клуб СКА сыграет четыре матча с Северсталью из Череповца. Сражения на льду состоятся 4,5, 7 и 8 марта в "Ледовом дворце". По результатам могут быть назначены дополнительные дни проведения.

Фото: Вконтакте/КХЛ, pribalt.info