КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Ее могут изменить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Руководство лиги согласовало дату с Федерацией хоккея России. Клубы также получили уведомление о принятом решении. Также в заявлении отмечается, что старт нового сезона в первую очередь будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, связанно с распространением коронавируса, и постепенного снятия ограничительных мер в регионах и других странах, чьи клубы представлены в КХЛ.

Лига внимательно следит за ситуацией. В случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников сезона будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения. Пресс-служба КХЛ

Напомним, 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин был признан самым ценным игроком сезона КХЛ.

Видео: YouTube / КХЛ