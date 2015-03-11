КГИОП запросил у Смольного еще 608 млн рублей на реставрацию памятников

Парламентарии единогласно поддержали финансирование.

КГИОП Петербурга запросил еще 608 млн рублей на реставрацию памятников и расходных материалов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Макаров во время нулевых чтений бюджета в ЗакСе.

По словам Макарова, порядка 2 млн рублей пойдут на "расходные материалы и печатные устройства". Он объяснил, что КГИОП занимается двумя реставрационными программами. На ремонт знаковых памятников требуется 481 млн рублей, а на реставрацию жилых домов-памятников 200 млн рублей. Для работ по обновлению в доме Полежаева на Старорусской улице нужно 80 млн рублей.

Парламентарии единогласно поддержали финансирование.

Фото: Piter.tv

