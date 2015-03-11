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КГИОП запросил у Смольного еще 608 млн рублей на реставрацию памятников
Сегодня, 20:53
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КГИОП запросил у Смольного еще 608 млн рублей на реставрацию памятников

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Парламентарии единогласно поддержали финансирование. 

КГИОП Петербурга запросил еще 608 млн рублей на реставрацию памятников и расходных материалов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Макаров во время нулевых чтений бюджета в ЗакСе.

По словам Макарова, порядка 2 млн рублей пойдут на "расходные материалы и печатные устройства". Он объяснил, что КГИОП занимается двумя реставрационными программами. На ремонт знаковых памятников требуется 481 млн рублей, а на реставрацию жилых домов-памятников 200 млн рублей. Для работ по обновлению в доме Полежаева на Старорусской улице нужно 80 млн рублей. 

Парламентарии единогласно поддержали финансирование. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: кгиоп, реставрация, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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