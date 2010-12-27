КГИОП вновь попросил возбудить уголовное дело по особняку Веге

Комитет обвиняет компанию в нанесении ущерба памятнику культуры.

КГИОП в четвертый раз пытается возбудить уголовное дело в отношении компании "Пигмент", которая является бывшим собственником объекта культурного наследия, дома Веге. Сообщает пресс-служба Смольного.

В Комитете считают, что экс-владелец нанес значительный ущерб дому. Ранее в невском отделении МВД дважды отказывали в просьбе заявителя о возбуждении уголовного дела.

Организация должна была выполнить консервацию здания, но не осуществила возложенные на себя обязательства. Представители Смольного обратились в Прокуратуру, чтобы дать расследованию ход. Однако, представители закона не находили достаточных доказательств.

На данный момент домом Веге управляет ООО "Сэтл Сити" . Компания должна отреставрировать особняк к 2022 году. В помещениях организую противоаварийные работы.

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Фото:КГИОП