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В Петербурге появились новые граффити со знаменитыми достопримечательностями
Сегодня, 19:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появились новые граффити со знаменитыми достопримечательностями

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На стенах одного из домов нарисованы Измайловский и Исаакиевский соборы.

В Петербурге появились новые граффити со знаменитыми достопримечательностями. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

На стенах одного из домов, в переулке Радищева, рядом с финским консульством нарисованы Измайловский и Исаакиевский соборы.

Отметим, что ранее граффити в такой же стилистике было закрашено коммунальными службами. Тогда известный уличный художник Паша Кас изобразил "окна в другую реальность" на  фасаде дома 113 по Невскому проспекту.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал о том, кто должен закрашивать надписи о продаже наркотиков в Петербурге

Фото:Протестный Петербург

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Теги: граффити спб, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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