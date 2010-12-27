На стенах одного из домов нарисованы Измайловский и Исаакиевский соборы.

В Петербурге появились новые граффити со знаменитыми достопримечательностями. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

На стенах одного из домов, в переулке Радищева, рядом с финским консульством нарисованы Измайловский и Исаакиевский соборы.

Отметим, что ранее граффити в такой же стилистике было закрашено коммунальными службами. Тогда известный уличный художник Паша Кас изобразил "окна в другую реальность" на фасаде дома 113 по Невскому проспекту.

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Фото:Протестный Петербург