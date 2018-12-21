Беглов рассказал о том, кто должен закрашивать надписи о продаже наркотиков в Петербурге

Врио губернатора намерен призвать к гражданской ответственности молодое поколение.

В Кировском районе Петербурга местные жители встретились с врио губернатора Санкт-Петербурга и обсудили общегородские проблемы. Днем 6 марта Александр Беглов выдвинул предложение о том, что местная молодежь способна самостоятельно бороться с распространением наркотических веществ. Для этого активистам следует просто выйти на улицу и закрашивать увиденную рекламу запрещенных веществ. Градоначальник заметил, что такая возможность уже высказывалась в рамках беседы с юными жителями Северной столицы.

Я встречался с ребятами, которые сами неоднократно закрашивали эти надписи. Считаю, что к борьбе с этим злом нужно подключать активную молодежь прокомментировал спикер

Напомним, что вопрос реализации запрещенных веществ стоит в Петербурге остро. Массовые рекламные объявления стали размещать на фасадах домов и остановках. Некоторые жители считают, что коммунальные службы должны оперативнее избавляться от данных "граффити", а не отказываться от очистки стен зданий.

Фото: Piter.tv