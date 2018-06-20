КГИОП вернул на доработку план капремонта домов на Тележной улице

В Смольном не одобрили первоначальный эскиз проекта, вернув его с замечаниями.

Представители КГИОП вернули на доработку проект капитального ремонта исторических зданий по Тележной улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники сочли, что эскизная версия нуждается в изменениях в рамках первого этапа.

Специалисты попросили Всероссийское общество охраны памятников истории культуры сообщить о готовности правок, а также, когда материалы по выявленным замечаниям будут проработаны. Отметим, что на данный момент чиновников интересуют дома под номерами 21,23, 25-27, 29А и 29Г.

Фото: Piter.tv