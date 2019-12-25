КГИОП попросили остановить монтаж потолка на Витебском вокзале

Узнать, зачем там проводятся работы, удалось петербуржцу.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский требует прекратить ремонтные работы на потолке Витебского вокзала. По его мнению, после ремонта исторический облик объекта культурного наследия федерального значения будет искажен. Соответствующий запрос депутат накануне отправил в КГИОП.

Сейчас на вокзале монтируют современный подвесной потолок. Вишневский указывает, что архитектурно-художественное решение потолка вестибюля будет нарушена.

Подробнее о ситуации узнал активист из Центрального района Ярослав Костров. По его информации, зашивка потолка металлоконструкциями и гипроком - это вынужденная и временная мера.

Старые протечки дали знать, из-за них набух потолок, стало все сыпаться. Саму причину протечек удалось устранить, кровлю восстановили. По словам сотрудников вокзала был выбор: либо всё сбить, либо всё закрыть, чтобы не пострадали люди. написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Фото: vk.com/kostrovyaroslav