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КГА согласовал облик детского сада и начальной школы на Кременчугской
Сегодня, 12:55
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КГА согласовал облик детского сада и начальной школы на Кременчугской

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При разработке облика объекта учтены сложившиеся и формируемые стилевые характеристики существующей и проектируемой окружающей застройки.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик учреждения дошкольного и начального образования на 470 мест (сад на 270 мест и начальная школа на 200 мест) по адресу: Кременчугская ул., участок 10. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

При разработке облика объекта учтены сложившиеся и формируемые стилевые характеристики существующей и проектируемой окружающей застройки.

Все помещения рассчитаны на беспрепятственное перемещение посетителей с ограниченными возможностями передвижения. 

Фото: КГА

Теги: детский сад, кга, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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