Две аварии парализовали КАД в районе Бугров: пробка растянулась на 4 км

Утром 14 марта на кольцевой автодороге в районе Бугров произошло сразу два ДТП, которые серьёзно затруднили движение. На 26-м километре перед съездом на проспект Энгельса жёстко столкнулись две легковушки, также задело фуру. Ещё одна авария случилась ближе к Мурино, возле съезда на проспект Культуры. В результате образовалась пробка протяжённостью более 4 километров.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, движение в сторону области оказалось практически парализовано. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествий уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрута и по возможности объезжать данный участок КАД.

