Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 12:06
0
Asyaromanenkova
218
Код вставки плеера

КАД в районе Обуховской Обороны заволокло черным дымом

0
 
 

Часть кольцевой автодороги окутал черный дым. Очевидцы утверждают, что бояться нечего, так как это всего лишь испытания.

Во вторник, 10 октября, около полудня водители заметили густые облака черного дыма в районе кольцевой автодороги. Как рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", дым заметен от проспекта Обуховской Обороны до съезда на Октябрьскую набережную.

Местные жители успокаивают водителей. По их словам огонь и дым появились из-за испытаний на полигоне пожарных-, который расположен как раз в этом районе. В доказательство этих слов появилась фотография с места горения.

КАД в районе Обуховской Обороны заволокло черным дымом

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что на Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: кад , новости питера , новости спб , обуховской обороны
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5