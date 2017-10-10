КАД в районе Обуховской Обороны заволокло черным дымом

Часть кольцевой автодороги окутал черный дым. Очевидцы утверждают, что бояться нечего, так как это всего лишь испытания.

Во вторник, 10 октября, около полудня водители заметили густые облака черного дыма в районе кольцевой автодороги. Как рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", дым заметен от проспекта Обуховской Обороны до съезда на Октябрьскую набережную.

Местные жители успокаивают водителей. По их словам огонь и дым появились из-за испытаний на полигоне пожарных-, который расположен как раз в этом районе. В доказательство этих слов появилась фотография с места горения.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург