Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом
Сегодня, 10:22
0
Asyaromanenkova
2498

На Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом

0
 
 

Очевидцы сообщают об аварии с участием двух автомобилей и стены дома. От удара одна из машин улетела в здание, а другая подперла столб.

Во вторник, 10 октября, в утренний час пик произошла авария с участием двух автомобилей. BMW и Volvo столкнулись на пересечении улицы Александра Матросова и Сампсониевского проспекта. От удара первая иномарка улетела в угол дома. Там она потеряла значительную часть своих деталей. Вторая машина после столкновения налетела на столб со знаками, который наклонился, но не упал.

"Улетели аккуратно, мешают только пешеходам", - отмечает в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидец Виталий Смирнов.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия специалистов.

На Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил домНа Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом

На Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом

Фото: ВКОнтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: авария спб , дтп , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5