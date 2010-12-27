На Большом Сампсониевском BMW после ДТП протаранил дом

Очевидцы сообщают об аварии с участием двух автомобилей и стены дома. От удара одна из машин улетела в здание, а другая подперла столб.

Во вторник, 10 октября, в утренний час пик произошла авария с участием двух автомобилей. BMW и Volvo столкнулись на пересечении улицы Александра Матросова и Сампсониевского проспекта. От удара первая иномарка улетела в угол дома. Там она потеряла значительную часть своих деталей. Вторая машина после столкновения налетела на столб со знаками, который наклонился, но не упал.

"Улетели аккуратно, мешают только пешеходам", - отмечает в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидец Виталий Смирнов.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия специалистов.

Фото: ВКОнтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург