В рамках проекта открытого лектория "Культура 2.0" в четверг, 26 ноября состоится онлайн-дискуссия "Блокчейн в искусстве: вдохновение технологиями". Художники и эксперты поговорят о сочетании искусственного интеллекта, биологии и робототехники в современных произведениях.
Участниками онлайн-дискуссии станут: Роберт Нортон, соучредитель Verisart (Великобритания), Кейт Васильева, креативный директор Kate Vass Galerie (Швейцария), София Креспо, художник (Германия), Михаил Либман, основатель Snark.art (США), Марк Берн, художник (Швейцария).
Присоединиться к трансляции смогут все желающие на сайте Форума и в соцсетях.
Иллюстрация: предоставлено организаторами
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