На дискуссии можно будет узнать, что такое Blockchain Art, как отдельное направление в искусстве.

В рамках проекта открытого лектория "Культура 2.0" в четверг, 26 ноября состоится онлайн-дискуссия "Блокчейн в искусстве: вдохновение технологиями". Художники и эксперты поговорят о сочетании искусственного интеллекта, биологии и робототехники в современных произведениях.

Участниками онлайн-дискуссии станут: Роберт Нортон, соучредитель Verisart (Великобритания), Кейт Васильева, креативный директор Kate Vass Galerie (Швейцария), София Креспо, художник (Германия), Михаил Либман, основатель Snark.art (США), Марк Берн, художник (Швейцария).

Присоединиться к трансляции смогут все желающие на сайте Форума и в соцсетях.

Иллюстрация: предоставлено организаторами