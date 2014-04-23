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Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки
Сегодня, 9:45
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matveyvn

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки

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Инвесторы заявляют, что убытки из-за неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network составляют 100 миллионов долларов.

Инвесторы TON из фонда Da Vinci Capital потребовали от российского предпринимателя Павла Дурова возместить миллионные убытки. Они намерены обратиться в суд с исками против TON Inc. и Telegram Inc. Об этом сообщает 360.

Требования о возмещении убытков направлены также топ-менеджерам и юристам TON Inc. Инвесторы заявляют, что убытки из-за неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network составляют 100 миллионов долларов.

Как отмечает РБК со ссылкой на собственный источник, инвесторы требуют возместить 20 миллионов долларов, а не сто.

Ранее Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая.

Фото: pixabay.com

Теги: ton, блокчейн, дуров, телеграм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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