Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки

Инвесторы заявляют, что убытки из-за неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network составляют 100 миллионов долларов.

Инвесторы TON из фонда Da Vinci Capital потребовали от российского предпринимателя Павла Дурова возместить миллионные убытки. Они намерены обратиться в суд с исками против TON Inc. и Telegram Inc. Об этом сообщает 360.

Требования о возмещении убытков направлены также топ-менеджерам и юристам TON Inc. Инвесторы заявляют, что убытки из-за неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network составляют 100 миллионов долларов.

Как отмечает РБК со ссылкой на собственный источник, инвесторы требуют возместить 20 миллионов долларов, а не сто.

Ранее Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая.

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