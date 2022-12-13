По словам очевидцев, онанист был вооружен.

В Невском районе в окна жилых домов заглядывает вооруженный извращенец. Мужчина смотрит на жильцов и ублажает себя. Об этом сообщили очевидцы в группе "Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Инцидент заметили на улице Ткачей. По словам свидетеля, мужчина поднимается на высоту с помощью лестницы. Горожанин вооружен травматическим пистолетом.

Добавим, что злоумышленник ездит на синем Peugeot. Он носит камуфляжную одежду.

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Фото: ВКонтакте / Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург