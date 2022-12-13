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Извращенец заглядывал в окна петербуржцев на улице Ткачей
Сегодня, 20:49
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Извращенец заглядывал в окна петербуржцев на улице Ткачей

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По словам очевидцев, онанист был вооружен.

В Невском районе в окна жилых домов заглядывает вооруженный извращенец. Мужчина смотрит на жильцов и ублажает себя. Об этом сообщили очевидцы в группе "Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Инцидент заметили на улице Ткачей.  По словам свидетеля, мужчина поднимается на высоту с помощью лестницы. Горожанин вооружен травматическим пистолетом. 

Добавим, что злоумышленник ездит на синем Peugeot. Он носит  камуфляжную одежду. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

Фото: ВКонтакте / Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: заглядывает в окна, извращенец, полиция, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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