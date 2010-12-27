Гонщик Виталий Петров принял участие в открытии трассы М11

Уроженец Выборга испытал новый участок дороги на строительном КамАЗе.

В пятницу, 31 августа, в Москве открыли трассу М11, которая ведет в Сантк-Петербуг. Сообщает SMP Racing.

Первыми дорогу опробовали гонщики программы SMP Racing, среди них был известный уроженец Выборга Виталий Петров. Он пилотировал строительный КамАЗ.

Строительство дороги Москва – Санкт-Петербург очень важно для всех нас, и я не исключение, поскольку мой дом в Выборге, а по работе мне часто приходится посещать Москву подметил Петров

Также первый российский пилот "Формулы-1" сообщил, что получил огромное удовольствие, обкатывая новый участок дороги.

Другой участник программы SMP Racing Михаил Алёшин прокатился на Ferrari F458

Также в открытии учавствовали Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Председатель правления государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Фото: SMP Racing