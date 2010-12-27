Курский полицейский отгонял детей от машины пистолетом

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Действующий сотрудник полиции с травматом отгонял детей от машины.

Сообщается, что данный инцидент произошел накануне, 23 июня, около 9 часов вечера в районе дома №3 по улице Ламоновский. Дети играли в футбол во дворе дома, в один из моментов мяч отлетел в машину полицейского. Мужчина, достал травматический пистолет и стал им угрожать детям, а затем сделал выстрел в воздух.

По данному факту следственными органами назначена проверка, по результатам которой будет вынесено решение. Пистолет у полицейского отобрали.

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