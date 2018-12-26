Известный петербургский скульптор попал в Мариинскую больницу с инсультом

Мужчине стало плохо, после чего он упал.

Накануне в Мариинскую больницу доставили известного петербургского скульптора Анатолия Дему. Мужчине стало плохо, после чего он упал. Об этом пишут "Невские новости".

По всей видимости, Дема сильно ударился головой, когда падал. Кроме инсульта, медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. В настоящий момент скульптору оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Анатолий Гордеевич Дема является автором более 300 работ. Его скульптуры размещены по всей стране, включая Санкт-Петербург. Самые известные из них — это памятник Павлову в Петербурге, памятник Флоту Российскому на "Адмиралтейских верфях", Мемориальный комплекс, посвященный обороне крепости Орешек, памятник Пушкину в Сургуте, историко-мемориальный ансамбль в Николаеве, памятник судостроителям в Северодвинске и многие другие.

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Фото: Piter.TV