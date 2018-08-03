Известный канадский манекенщик "Зомби бой" найден мертвым

Появились первые подробности смерти 32-летнего манекенщика.

32-летний манекенщик и художник Рик Дженест найден мертвым в своей квартире в Монреале.

Рик Дженест известен больше под именем Зомби Бой (Zombie Boy). Он стал всемирно известен, снявшись в клипе эпатажной Леди Гаги. У Рика во все тело набита татуировка скелета, за которую он и получил свое прозвище и был занесен в Книгу рекордов Гинесса.

Канадские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что Дженест добровольно ушел из жизни. Его тело в своей квартире обнаружили сотрудники полиции. Леди Гага в своем Twitter сообщила, что Зомби Бой страдал психическими расстройствами, и призвала внимательней относится к таким людям.

Видео: YouTube/THORPE PARK Resort

Фото: свободные источники