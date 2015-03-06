  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Израиль назвал страну, на которую не распространяется прекращение огня
Сегодня, 8:20
130
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Израиль назвал страну, на которую не распространяется прекращение огня

0 0

The Times of Israel приводит информацию от канцелярии Биньямина Нетаньяху.

Двухнедельное перемирие  Израиля и вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе не распространяется на ливанские земли. Соответствующее заявление сделали ближневосточные журналисты из издания The Times of Israel со ссылкой на информацию, полученную от канцелярии премьер-министра еврейского государства  Биньямина Нетаньяху.

Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан.

официальное заявление канцелярии Биньямина Нетаньяху

Ранее в СМИ указали, что не видят никаких признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", несмотря на недавнее заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о немедленном вступлении в силу режима прекращение огня "в том числе в Ливане и повсюду". 

Фото: pxhere.com 

Теги: ближний восток, израиль, ливан, перемирие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии