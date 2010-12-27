Ценитель живописи из Петербурга может лишиться картин из-за долгов по алиментам

Приставы арестовали три картины современного художника у мужчины, который задолжал крупную сумму алиментов своему 15-летнему сыну.

Приставы Дзержинского отдела Центрального района пытаются всеми силами «вдохновить» нерадивого 57-летнего петербуржца на погашение долгов по алиментам. По исполнительному производству мужчина должен перечислять своему 15-летнему сыну одну четвертую от всех своих доходов. Но отец почти забыл о своих обязанностях. Правда, иногда он переводил отпрыску 400 рублей.

Сотрудники УФССП решили вплотную поработать с должником. Они пришли к нему домой, чтобы арестовать его имущество. Единственными ценными предметами оказались три картины современных авторов. На них представителям закона указал сам должник.

Картины внесли в опись ареста. Но оставили мужчине на ответственное хранение. Если в ближайшее время он не погасит долг перед сыном, картины продадут и передадут ребенку.