Изменился график развода четырех мостов над Невой

Ночью с 18 на 19 июля четыре разводных моста Петербурга будут подняты дольше обычного.

В ночь с 18 на 19 июля изменился график развода четырёх мостов Петербурга, сообщила пресс служба ГБУ "Мостотрест" 18 июля.

Благовещенский, Троицкий, Дворцовый и Литейный мосты будут подняты дольше обычного. Перемены в расписании связаны с подготовкой главного военно-морского парада ко дню Военно-Морского Флота, который состоится 28 июля в акватории Невы.

Благовещенский будут разводить с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00; Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00; Троицкий — с 01:20 до 06:00; Литейный — с 01:40 до 06:00.

Остальные мосты разводятся по обычному графику.

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