Изменение в тарифах ОСАГО с 31 августа 2018 года: чего стоит ждать владельцам автомобилей?

Piter.TV рассказывает, как изменятся базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа 2018 года.

С 31 августа 2018 года Центробанк России планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Об этом стало известно "Ведомостям" от человека, знающего о готовящемся нововведении от сотрудника ЦБ, и федерального чиновника. Piter.TV решил разобраться, как сильно изменятся базовые тарифы ОСАГО, и кому из автовладельцев стоит готовиться к повышению стоимости.

Как сильно изменятся базовые тарифы ОСАГО?

Из документа, попавшего в распоряжение СМИ, следует, что с 31 августа 2018 года действие текущих тарифов ОСАГО будет прекращено. Вместо них сотрудники Центробанка предлагают ввести новые. Однако пока неизвестны суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО. Также ЦБ предстоит уточнить территориальные коэффициенты и скидки в зависимости от возраста и стажа водителя.

Что останется при выдаче ОСАГО без изменений?

В Центробанке отметили, что действующие коэффициенты мощности двигателя, а также бонус-малус, который дает скидку автовладельцу за безаварийное вождение, и наоборот, надбавки за ДТП, будут оставлены без изменений при выдаче ОСАГО.

Как рассчитывается стоимость ОСАГО?

Согласно действующим ставкам, стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа: 3432-4118 рублей. Однако нельзя забывать, что эта сумма может меняться в зависимости от региона, в котором проживает автовладелец, мощности двигателя, стажа и возраста водителя, а также бонуса-малуса.

Прогнозы страховщиков: кому из автовладельцев стоит готовиться к повышению стоимости ОСАГО, а кому — к понижению

Представители страховых компаний поддерживают нововведение Центробанка. Некоторые специалисты уже сделали свои прогнозы по этому поводу. Например, представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс считает, что после изменения тарифов стоимость ОСАГО может вырасти на 25-50 % для убыточных клиентов, постоянно попадающих в аварии. И, напротив, неубыточные, аккуратные автовладельцы будут платить на 50 % меньше, чем раньше. По его словам, здесь речь идет об установлении "справедливого, более индивидуального тарифа".

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