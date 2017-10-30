Изменения в ПДД от 30 октября: введен полный приоритет кругового движения

Сегодня, 30 октября, Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях в правилах дорожного движения. Ключевым новшеством документа стал полный приоритет кругового движения на перекрестках с "кольцом".

Изменения в ПДД от 30 октября 2017: что изменилось?

Правительство РФ в очередной раз дополняет правила дорожного движения на территории России. Сегодня днем, 30 октября, Дмитрий Медведев подписал Указ об изменениях в ПДД. Как стало известно Piter.TV, нормы дорожного движения дополнили пунктом 13.111: он касается специфики движения по нерегулируемым перекресткам.

Ключевым новшеством стало введение полного приоритета кругового движения. Это значит, что теперь на перекрестках с круговым движением в любой ситуации приоритетом обладают автомобили, находящиеся на круге. Чиновники правительства объяснили нововведение желанием "повысить безопасность и улучшить порядок проезда нерегулируемых перекрестков".

Говоря простым языком, любой водитель, подъезжающий к "кольцу", должен уступить дорогу всем автомобилям, которые движутся по кругу. Ранее у каждого кольца могли быть установлены свои приоритеты, что нередко путало водителей и даже становилось причиной ДТП. В ближайшее время информацию об обновленных правилах получат сотрудники ГИБДД: перед ними будет поставлена цель о внедрении норматива в жизнь.

Отметим, что на данный момент правила кругового движения были непонятны многим автомобилистам. Запрос "круговое движение" и "правила кругового движения" в Яндексе каждый месяц набирал около 40 - 50 тысяч запросов от граждан РФ.