Изменение маршрута трамвая №29 продлили из-за аварии на водопроводе

Работы планируют завершить до 4 июня.

На водопроводе у улицы Ленсовета около Орджоникидзе продолжаются аварийно-восстановительные на водопроводе. В связи с этим движение трамваев на участке будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамвай №29 будет следовать от станции "Проспект Юрия Гагарина", далее пойдет по Авиационной улице до Московского проспекта, а затем выйдет на свою трассу до конечной станции "Трамвайный парк №1".

Предварительное окончание работ запланировано до 4 июня.

Авария на водопроводе произошла 31 мая. Сначала движение планировали восстановить до 2 июня, однако срок пришлось продлить.

Фото: Piter.TV