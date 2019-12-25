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Изменение маршрута трамвая №29 продлили из-за аварии на водопроводе
Сегодня, 8:58
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nadezhda_sib

Изменение маршрута трамвая №29 продлили из-за аварии на водопроводе

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Работы планируют завершить до 4 июня.

На водопроводе у улицы Ленсовета около Орджоникидзе продолжаются аварийно-восстановительные на водопроводе. В связи с этим движение трамваев на участке будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамвай №29 будет следовать от станции "Проспект Юрия Гагарина", далее пойдет по Авиационной улице до Московского проспекта, а затем выйдет на свою трассу до конечной станции "Трамвайный парк №1".

Предварительное окончание работ запланировано до 4 июня.

Авария на водопроводе произошла 31 мая. Сначала движение планировали восстановить до 2 июня, однако срок пришлось продлить. 

Фото: Piter.TV

Теги: водопровод, движение трамвая, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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