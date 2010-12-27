Изменены тарифы: что увидим в квитанциях?

Три недели осталось до прибытия в почтовые ящики августовских квитанций за ЖКУ. В них тарифы на коммунальные услуги будут новыми, а, следовательно, и графа "итого к оплате" будет отличаться от прежней.

Три недели осталось до прибытия в почтовые ящики августовских квитанций за ЖКУ. В них тарифы на коммунальные услуги будут новыми, а, следовательно, и графа "итого к оплате" будет отличаться от прежней.

Правительство Ленобласти сообщает, что, в среднем, рост размера платы составит 2%.

В январе уже произошло подорожание на 1,7 процента. Теперь сумма увеличится еще на 2,4 процента.

В нормативных документах это сформулировано более сложно: "С 1 июля 2019 года прирост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ленинградской области строго ограничен предельными индексами, утвержденными распоряжением Правительства РФ № 73-пг. Для Ленинградской области на второе полугодие 2019 года значение индекса составляет 2,0%, размер отклонения на 2019-2023 годы составляет 2,0%".

Кроме того, напомним, что для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета, с 2019 года действуют новые правила. Законодатель уточнил срок проведения корректировки, Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 184 вступило в силу 25 февраля 2019 года.

В ранее действующей редакции сумма за отопление (при наличии общедомового прибора учета и оплате равными долями в течение года) корректировался "один раз в год". В новой редакции период для перерасчета установлен более конкретно:"в I квартале года, следующего за расчетным".

Автор: Анна Литик