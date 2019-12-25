Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов в Ижоре

На участке у Петрозаводского шоссе обнаружена нефтяная плёнка. Предполагается, что причиной стал частично потопленный катер.

Транспортная прокуратура Северной столицы начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ижоре на участке у Петрозаводского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты определили источник загрязнения, обнаруженного в четверг, 14 июля. Как выяснилось, причиной появления нефтяной пленки оказался частично погруженный в воду катер. Сейчас проблему удалось локализовать.

В транспортной прокуратуре готовятся проверить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирский теплоход сел на мель у Дворцового моста.

Фото: пресс-служба ГУП "ПИЛАРН"