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Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов в Ижоре
Сегодня, 8:54
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Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефтепродуктов в Ижоре

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На участке у Петрозаводского шоссе обнаружена нефтяная плёнка. Предполагается, что причиной стал частично потопленный катер.

Транспортная прокуратура Северной столицы начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ижоре на участке у Петрозаводского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Специалисты определили источник загрязнения, обнаруженного в четверг, 14 июля. Как выяснилось, причиной появления нефтяной пленки оказался частично погруженный в воду катер. Сейчас проблему удалось локализовать.

В транспортной прокуратуре готовятся проверить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирский теплоход сел на мель у Дворцового моста.

Фото: пресс-служба ГУП "ПИЛАРН" 

Теги: загрязнение, ижора, ленинградская область, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Фабрика Знаний, Экология,

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