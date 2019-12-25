Издательство "Самокат" выселяют с Мончегорской улицы

Сотрудники устроили распродажу книг с максимальными скидками, а также ищут волонтёров, которые будут готовы помочь с переездом. а помощью обратились и к профильным комитетам Смольного.

У детского издательства "Самокат" в Северной столице потребовали освободить занимаемый флигель на Мончегорской улице в Петроградском районе. Как рассказали представители издательства в соцсетях, на переезд им отвели всего один день.

На данный момент сотрудники устроили распродажу книг с максимальными скидками, а также ищут волонтёров, которые будут готовы помочь с переездом. Кроме того, издательству необходимо складское помещение, а также офис для продажи книг и организации встреч с читателями. За помощью обратились к профильным комитетам Смольного.

Добавим, что издательство "Самокат" успешно работает на рынке с 2003 года: оно специализируется на издании детских и подростковых книг от российских и зарубежных авторов.

Фото: Telegram / Издательство Самокат