Издатель газеты Смольного приобрел фотоаппарат за 759 тыс. рублей

Журналисты считают, что стоимость госконтракта завышена, так как фототехнику можно было приобрести значительно дешевле.

"Петроцентр" приобрел фототехнику за 759 тысяч рублей. Об этом сообщили в "АБН". Компания отчиталась о государственной закупке у единственного поставщика "М-Инвест", который подал заявку. Предприятие зарегистрировано в Московской области, в Люберцах. По данным АБН, в ее активе значатся 437 выполненных госзаказов. В заказ вошли один фотоаппарат Sony Alpha A7 III, несколько объективов и аккумуляторов, радиосистема, осветитель и фотовспышки.

Согласно результата исследования журналистов, подобный коплект техники можно приобрести в среднем за 584 тысячи рублей. К примеру, данная камера стоит без объектива в пределах 162 тысяч рублей. Однако на официальном сайте компании Sony ее можно заказать за 135 тысяч рублей.

Напомним, что "Петроцентр" занимается изданием официальной правительственной газеты Петербурга, а также ведет сайт издания. Ежегодная субсидия на проект достигает 259 млн за 2019 год. В планах на 2020 год - уменьшить выделяемые из бюджета города средства до 250 миллионов.

Ранее Piter.tv писал о том, что промышленники Ленобласти продемонстрируют инновации на форуме "Российский промышленник".

Фото: официальный сайт Sony, АБН, Piter.tv

