Избитый прутьями петербургский медик простил своих обидчиков

А вот суд не простил.

Невский районный суд Петербурга не согласился прекратить уголовное производство по делу об избиении начальника медсанчасти региональной УФСИН. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фигурантами дела стали трое мужчин - Альберт и Владимир Бахлины и Андрей Белов. Налётчики сбили начальника медсанчасти региональной УФСИН с ног и начали избивать металлическими прутьями. Изначально мужчинам инкриминировали покушение на заказное убийство, позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

На данный момент стороны примирились, ущерб возмещен, пострадавший попросил прекратить дело. Тем не менее, суд решил, учитывая общественную опасность деяния, отказать в ходатайстве и назначить судебное заседание по существу в особом порядке.

Фото: Piter.TV