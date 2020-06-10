Преступник арестован.

Избиение российского пенсионера грабителями попало на видео. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Подъем". Очевидцы рассказали, что в Екатеринбурге молодой человек напал на пожилого человека. Инцидент произошел около продуктового магазина.

На кадрах видно, что мужчина догнал пенсионера, который вышел из магазина. Преступник попытался выхватить у жертвы сумку. Мужчина отказался отпускать ношу. Тогда злоумышленник начал его избивать. Он нанес один удар ногой, а второй - кулаком по лицу. Уже лежащего пенсионера били ногой по голове.

В настоящее время задержан подозреваемый. Он оказался местным жителем, который работал на автомойке. Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. Сейчас мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / Подъём