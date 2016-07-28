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Внезапная сель на Эльбрусе унесла троих человек

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Трое местных жителей считаются пропавшими без вести.

В Кабардино-Балкарии неожиданно сошел селевой поток. 1 сентября вблизи одного из поселков на Эльбрусе смысло целый кусок дороги Прохладный-Азау. Инцидент произошел  в районе ущелья Адыл-Су. 
 
Без вести пропало трое местных жителей. Также унесло несколько автомобилей. Один из пострадавших - глава поселка. На данный момент сообщили об одном погибшем.
 
ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что ситуация усугубилась из-за газопровода, который находился на пути природной стихии. Без газоснабжения остались многие населенные пункты. 1400 человек в 5 населенных пунктах ждут возобновление работы системы.
 
Так же специальные службы отметили, что социально-значимые объекты и жилые дома в очаге поражающей природной силы не оказались.  Дороги полностью размыты и снесены три моста. 
 
В настоящее время перекрыто движение по федеральной дороге с 88 до 90го км. Спасатели следят за последствиями и мониторят ситуацию в регионе. Создан мобильный штаб по ликвидации последствий сели. Синоптики обещают ухудшение погодных условий. Ожидается штормовое предупреждение. 
 
 
Видео: YouTube/Кавказ ТВ
Теги: природные катаклизмы , эльбрус
Категории: Мировые новости

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