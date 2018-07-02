Проезд на Конюшенную перекроют соревнования по джиббингу

Джиббинг - это акробатическая дисциплина, одна из самых зрелищных в сноуборде.

В Петербурге на этой неделе вводятся новые ограничения движения, связанные с турниром по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

В Петербурге с полуночи 21 февраля и до шести вечера 24 февраля будут проходить международные соревнованиях в дисциплине джиббинг Stairs and Rails. Соревнования проводят ООО "Хай Сайд".

Именно поэтому в данный период времени автомобили не смогут парковаться и проезжать на Конюшенную площадь. Исключением станет проезд по Конюшенной площади от Большой Конюшенной улицы к набережной канала Грибоедова

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